На Киевщине легковушка сбила насмерть велосипедиста, а затем протаранила дерево. Фото

Недалеко от села Садовое Киевской области легковушка на скорости сбила велосипедиста, а затем протаранила дерево. В результате ДТП владелец двухколесного транспорта погиб на месте.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Виновному грозит до восьми лет лишения свободы.

"Авария с участием автомобиля Volkswagen произошла на автодороге "Березань - Згуровка" неподалеку от села Садовое. По предварительным данным, 49-летний водитель сбил велосипедиста и в дальнейшем столкнулся с деревом", – рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП, 40-летний пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту смертельной аварии открыто уголовное производство, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Следует добавить, что в Киеве за первые 6 месяцев текущего года произошло 878 аварий с погибшими и травмированными. В сравнении с 2022 годом этот показатель увеличился почти на 70%.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области водитель легковушки Renault нарушил ПДД, а затем, пытаясь скрыться, на скорости протаранил электросопротивление. В результате ДТП пострадали владелец авто и его пассажир.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бориспольском районе Киева в четверг, 10 июля, на 6-м километре автодороги Северо-восточный объезд города Киева произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии один человек погиб, а еще двое были травмированы.

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