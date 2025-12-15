На Киевщине легковушка сбила насмерть 70-летнего пешехода. Подробности ДТП и фото
В Фастовском районе Киевской области легковушка Volvo на скорости сбила пожилого мужчину. К сожалению, от полученных травм пешеход погиб, несмотря на усилия врачей.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.
ДТП на Фастовщине
По словам правоохранителей, на днях к ним поступило сообщение о ДТП вблизи поселка Калиновка Киевской области.
"Полицейские предварительно установили, что 55-летний водитель автомобиля Volvo, двигаясь по автодороге Киев-Одесса, совершил наезд на 70-летнего мужчину, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте", – рассказали в пресс-службе.
В результате ДТП пожилой мужчина получил травмы и был госпитализирован в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, он скончался. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.
Ситуация с аварийностью
