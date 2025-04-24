На Киевщине легковушка протаранила отбойник и перевернулась: есть погибший. Подробности и фото

В Обуховском районе Киевской области автомобиль Toyota на скорости протаранил отбойник, а затем перевернулся на крышу. От полученных травм водитель легковушки погиб на месте ДТП.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства смертельной аварии установят правоохранители.

По словам правоохранителей, в четверг, 24 апреля, в 5:35 они получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Н-01 Киев-Знаменка.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и въехал в отбойник. От удара транспортное средство перевернулось на крышу. К сожалению, в результате аварии 21-летний водитель умер до приезда медиков", – рассказали в пресс-службе.

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное производство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева в понедельник, 14 апреля, произошла авария с участием бензовоза и маршрутного автобуса. В результате ДТП пострадали пять пассажиров общественного транспорта.

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