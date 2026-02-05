На Киевщине легковушка протаранила грузовик: есть погибшая и пострадавший. Подробности и фото
В Вышгородском районе Киевской области произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. В результате столкновения погибла пассажирка последнего авто, а его водителя госпитализировали.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.
Что известно
По словам правоохранителей, ДТП с участием двух автомобилей произошло в Вышгородском районе в среду, 4 февраля, в 14:05 на автодороге Дымер – Ясногородка.
"Предварительно правоохранители выяснили, что 55-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с седельным тягачом DAF под управлением 61-летнего водителя", – рассказали в пресс-службе.
К сожалению, в результате ДТП пассажирка Hyundai Tucson от полученных травм погибла на месте происшествия, а водитель автомобиля был госпитализирован. По данному факту начато досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
