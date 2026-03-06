На Киевщине легковушка протаранила дерево: есть погибшая. Подробности ДТП и фото

В Белоцерковском районе Киевской области легковушка на скорости столкнулась с деревом. В результате ДТП погибла женщина – ее тело из искореженного авто деблокировали спасатели.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Все обстоятельства смертельного ДТП установят полицейские.

Что известно

По словам спасателей, в четверг, 5 марта, в 15:53 к ним поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге "Сквира – Малые Лесовцы" на Белоцерковщине.

"По прибытию на место происшествия спасателями установлено, что в результате дорожно-транспортного происшествия произошло столкновение легкового автомобиля с деревом и погибла женщина 1976 года рождения", – рассказали в ГСЧС.

Спасатели с помощью специального оборудования провели работы по деблокированию тела погибшей, а также отключили аккумуляторную батарею автомобиля.

