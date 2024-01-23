На Киевщине легковушка на скорости съехала в кювет и врезалась в дерево: есть пострадавшая. Фото

В Белоцерковском районе Киевской области автомобиль Daewoo на скорости съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП пострадала водитель легковушки.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

"22 января на автодороге Тараща-Потоки, 35-летняя жительница Жашкова, управляя автомобилем Daewoo, не выбрала безопасную скорость движения и совершила съезд в кювет. В результате аварии водитель получила тяжелую травму головы, с которой была доставлена в Белоцерковскую больницу", – сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Киеве на Окружной дороге Toyota на скорости протаранила Mercedes, а затем въехала в маршрутку. В результате ДТП погиб пешеход, находившийся на остановке общественного транспорта. В столице будут судить иностранца-водителя Toyota, который на Печерске устроил ДТП, в результате которого погибли супруги. Злоумышленник находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Столичном шоссе в понедельник, 22 января, легковушка Mercedes сбила мужчину, который пытался перебежать дорогу. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

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