Пьяным устроил ДТП, в результате которого погибли супруги: будут судить иностранца-водителя Toyota. Фото

В Киеве будут судить иностранца-водителя Toyota, который на Печерске устроил ДТП, в результате которого погибли супруги. Злоумышленник находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, смертельная авария произошла в 1 декабря 2023 года в Печерском районе Киева.

"Правоохранители установили, что водитель Toyota двигаясь по проезжей части на улице Старонаводницкой выехал на встречную полосу движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Renault. Водитель и пассажир (семейная пара) от полученных травм погибли на месте происшествия", – сообщили правоохранители.

Как уточнили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, за рулем Toyota находился гражданин другого государства, 1979 года рождения. Прибор Драгер зафиксировал у него 1,21 промилле алкоголя в крови.

Следствие по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, повлекшее гибель нескольких лиц, завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева в среду, 17 января, произошла авария с участием Tesla и Hyundai. В результате ДТП водителя последнего авто зажало между водительским сиденьем и приборной панелью.

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