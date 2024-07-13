На Киевщине легковушка на скорости сбила насмерть пешехода. Подробности аварии

В Броварском районе Киевской области на автодороге Киев-Харьков женщина-водитель легковушки сбил пешехода. От полученных травм мужчина погиб на месте аварии.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства смертельного ДТП установят следователи.

По словам правоохранителей, 12 июля, около 20:30 часов, в них поступило сообщение, что на 69 километре автодороги Киев-Харьков автомобиль совершил наезд на пешехода.

"Следователи на месте происшествия предварительно установили, что 57-летняя женщина-водитель автомобиля Volkswagen допустила наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. К сожалению, от полученных травм 55-летний житель села Борщев погиб на месте", – рассказали в пресс-службе.

По факту ДТП с погибшим открыто уголовное производство.

Напомним, в городе Яготин Киевской области мотоциклист на скорости врезался в автоцистерну, которая в момент столкновения разворачивалась на дороге. В результате аварии водитель двухколесного транспорта получил тяжелые травмы, от которых скончался в больнице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева в пятницу, 12 июля, произошла авария с участием грузовика, легковушки и троллейбуса. В результате ДТП возникла большая пробка.

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