На Киевщине легковушка на скорости протаранила дерево и съехала в кювет: есть погибшие. Фото

Вблизи села Василиха Киевской области автомобиль Audi протаранил дерево, а затем слетел в кювет. В результате ДТП от полученных травм погибли водитель легковушки и его пассажир.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства смертельного происшествия установят следователи.

"Полиция Киевщины расследует ДТП, в котором погибли два человека. На днях произошла смертельная авария вблизи села Василиха. По предварительной информации, 50-летний водитель автомобиля Audi не справился с управлением, столкнулся с деревом и взлетел в кювет", – рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП, водитель легковушки и его 46-летний пассажир погибли на месте аварии. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное производство.

Следует добавить, что в Киеве за первые 6 месяцев текущего года произошло 878 аварий с погибшими и травмированными. По сравнению с 2022 годом этот показатель увеличился почти на 70%.

Напомним, вблизи Обухова Киевской области в воскресенье, 13 августа, произошла авария с участием двух легковушек. Чтобы достать пострадавшего из изуродованного авто, спасателям и правоохранителям понадобилось несколько часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бучанском районе Киевской области во вторник, 15 августа, Hyundai на большой скорости протаранил Skoda, после чего обе машины вылетели на обочину, свергнув электросопротивление. В результате ДТП погиб водитель Skoda, есть пострадавшие.

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