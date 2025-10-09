На Киевщине легковушка на скорости протаранила дерево: есть погибший. Подробности ДТП и фото

В Бориспольском районе Киевской области автомобиль Daewoo Nexia на скоростисъехал в кювет и протаранил дерево. В результате ДТП погиб водитель легковушки.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства и причины смертельной аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, ДТП произошло на днях на автодороге между городом Переяслав и селом Шевченково.

"По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia, двигаясь в направлении Переяслава, потерял управление транспортным средством, выехал на правую обочину и совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия", – рассказали в пресс-службе.

По факту аварии, в результате которой погиб водитель легковушки, начато досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Ситуация с аварийностью

В Белоцерковском районе Киевской области произошло ДТП с участием легковушки и маршрутного автобуса. В результате столкновения один человек погиб, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в течение сентября 2025 года на дорогах произошло 191 ДТП с пострадавшими. К сожалению, эти аварии унесли жизни 17 человек.

