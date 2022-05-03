На Киевщине легковушка на скорости протаранила бетонные блоки: есть погибший. Фото

В близи села Глушки Киевской области легковой автомобиль на скорости протаранил установленные на дороге бетонные блоки. От полученных травм водитель машины скончался.

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства аварии установит полиция (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы. 18+).

"46-летний харьковчанин двигался по трассе Киев-Одесса в направлении столицы. Недалеко от села Глушки на Киевщине водитель протаранил бетонные блоки, установленные на проезжей части дороги. От полученных травм владелец легковушки скончался на месте ДТП", – говорится в сообщении.

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На опубликованных фото можно увидеть, что сила удара была такой, что двигатель буквально вмяло внутрь салона авто.

Напомним, в Белоцерковском районе Киевской области водитель Volvo V70 не справился с управлением и протаранил блокпост. Как оказалось, мужчина был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZREVATEL, участником пьяной аварии в Рокитном Киевской области, в результате которой погибли водитель мотороллера и его пассажирка, оказался депутат местного райсовета. В его крови обнаружили 1,8 промилле алкоголя.