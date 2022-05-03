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На Киевщине легковушка на скорости протаранила бетонные блоки: есть погибший. Фото

Олег Тимченко
Криминал
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2,4 т.
Легковушка протаранила бетонные блоки

В близи села Глушки Киевской области легковой автомобиль на скорости протаранил установленные на дороге бетонные блоки. От полученных травм водитель машины скончался.

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства аварии установит полиция (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы. 18+).

"46-летний харьковчанин двигался по трассе Киев-Одесса в направлении столицы. Недалеко от села Глушки на Киевщине водитель протаранил бетонные блоки, установленные на проезжей части дороги. От полученных травм владелец легковушки скончался на месте ДТП", – говорится в сообщении.

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На опубликованных фото можно увидеть, что сила удара была такой, что двигатель буквально вмяло внутрь салона авто.

Обстоятельства аварии установит полиция.
Двигатель авто буквально вмяло внутрь салона.
Легковушка протаранила бетонные блоки.

Напомним, в Белоцерковском районе Киевской области водитель Volvo V70 не справился с управлением и протаранил блокпост. Как оказалось, мужчина был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZREVATEL, участником пьяной аварии в Рокитном Киевской области, в результате которой погибли водитель мотороллера и его пассажирка, оказался депутат местного райсовета. В его крови обнаружили 1,8 промилле алкоголя.