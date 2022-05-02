На Киевщине произошло "пьяное" ДТП с участием BMW и мотороллера: есть погибшие. Фото

В селе Рокитное Киевской области в воскресенье, 1 мая, столкнулись автомобиль BMW и мотороллер. От полученных травм водитель и пассажирка двухколесного транспорта скончались на месте ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. У водителя легковушки обнаружили 1,8 промилле алкоголя (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы. 18+).

"1 мая, около 20:00 в поселке Рокитное столкнулись автомобиль BMW и мотороллер. В результате ДТП 36-летний водитель и 32-летняя пассажирка двухколесного транспорта погибли на месте аварии. Согласно результатам медицинского освидетельствования, водитель легковушки был пьян. В его крови обнаружили 1.8 промилле алкоголя", - рассказали в полиции.

Видео дня

По факту смертельного ДТП открыто уголовное производство. Виновному грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Белоцерковском районе Киевской области водитель Volvo V70 не справился с управлением и протаранил блокпост. Как оказалось, мужчина был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из районов Киеве легковой автомобиль на скорости протаранил бетонные блоки, которые были установлены на одной из полос дороги. Информации о погибших или пострадавших не поступало.