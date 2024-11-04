На Киевщине легковушка на переходе сбила насмерть девушку. Подробности ДТП и фото

В Белой Церкви Киевской области легковушка на переходе сбила девушку. От полученных травм пострадавшая погибла на месте ДТП.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

"Вчера, 3 ноября, в вечернее время, на выезде из города Белая Церковь в направлении города Сквира произошла авария. Правоохранители предварительно установили, что 22-летний житель Белоцерковщины, управляя Ford, совершил наезд на девушку, которая переходила дорогу со своей собакой по нерегулируемому пешеходному переходу", – рассказали в пресс-службе.

В результате аварии 19-летняя жительница Киевщины и ее пес погибли на месте. Прибывшие по вызову врачи лишь констатировали смерть девушки.

Водитель легковушки задержан, ему сообщили о подозрении по факту ДТП, что повлекло смерть потерпевшей. Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Напомним, в Оболонском районе Киева водитель Mercedes на скорости протаранил Citroen, в результате чего водитель последнего был травмирован – его доставили в больницу. Как оказалось, виновник ДТП, по информации следствия, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева в понедельник, 4 ноября, произошла авария с участием автобуса и нескольких легковушек. В результате столкновения общественный транспорт выехал на пешеходную часть дороги, где въехал в МАФ на рынке. Предварительно, есть пострадавшие и погибший.

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