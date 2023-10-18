На Киевщине директор фирмы "заработал" около полумиллиона гривен на ремонте укрытия в детском саду

В Киевской области будут судить подрядчика, который "заработал" на ремонте укрытия в детском саду. Одной из общин Бориспольского района был нанесен ущерб почти на 455 тыс. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

"Расследованием установлено, что в феврале-апреле этого года между отделом образования Переяславского городского совета и физическим лицом-предпринимателем заключен договор о предоставлении услуг по ремонту укрытия заведения дошкольного образования города Переяслав. Подрядчик, отчитываясь о результатах выполненных работ, внес в официальные документы ложные сведения, значительно завысив объемы и стоимость фактически выполненных работ и подписал их", – рассказали в прокуратуре.

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Отмечается, что чиновник отдела образования, в свою очередь, не проверил должным образом проведенные работы и засвидетельствовал соответствующие акты своей подписью. Именно на основании этих документов были перечислены деньги предприятию-подрядчику. Согласно выводам строительно-технической и экономической экспертиз, из бюджета было излишне перечислено почти 455 тысяч гривен.

Следствие по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением и служебного подлога завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения сущности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении подрядчику, "заработавшему" на некачественном ремонте укрытия на Троещине. Часть работ не отвечала требованиям нормативно-правовых актов, а их объемы были завышены более чем на 870 тыс. гривен.

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