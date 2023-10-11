На Киевщине действовала нарколаборатория: ежемесячно приносила организаторам "бизнеса" более 2 млн грн. Фото и видео

Правоохранители Киева прекратили деятельность нарколаборатории, действовавшей на территории Киевской области. Ежемесячный доход "бизнесменов" составлял более 2 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, три жителя Киевщины организовали изготовление и сбыт наркотиков на территории столичного региона. Товар распространялся через Telegram-канал.

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"Мы установили, что в ходе своей преступной деятельности злоумышленник и его подельники создали виртуальный магазин, распространяли изготовленную продукцию и отправляли ее в разные регионы Украины. Один контролировал процесс и получал средства на карточку, другой исполнял роль курьера, а еще один подельник работал лаборантом" , – рассказали в полиции.

Во время обысков правоохранители, в частности, нашли и изъяли около 3 килограммов солей Альфа-PVP, колбы, стеклянные емкости и другое оборудование для изготовления особо опасных психотропных веществ.

Общая стоимость выявленного по ценам "черного рынка" составляет около 1,8 млн грн, а ежемесячная прибыль от наркобизнеса составила более 2 млн грн. По факту незаконного производства и сбыта психотропных веществ открыто уголовное производство, а трем задержанным жителей Киевщины 2002-1997 годов рождения сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, житель Киева пытался переслать в Таиланд 2 килограмма наркотиков. Запрещенные вещества украинец скрыл в упаковке из-под чая.

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