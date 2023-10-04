Киевлянин пытался отправить в Таиланд 2 кг наркотиков под видом чая. Фото

Житель Киева пытался переслать в Таиланд 2 килограмма наркотиков. Запрещенные вещества украинец спрятал в упаковках из-под чая.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Киевскими таможенниками в сотрудничестве с УСБУ в Черниговской области предотвращена попытка переслать из Украины за границу 2 кг наркотиков, скрытых в упаковках из-под чая. По товаросопроводительным документам, киевлянин отправлял в Таиланд гречку, а также черный и зеленый чаи, а получателем этого отправил в Пхукете должен быть мужчина со славянской фамилией и именем", – рассказали таможенники.

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В пресс-службе отметили, что во время таможенного контроля отправки среди упаковок с чаем и гречкой таможенники обнаружили семь крупных металлизированных пакетов с этикетками известной украинской чайной торговой марки, которые содержали несколько килограммов отнюдь не чая. Вес этого вещества растительного происхождения – 2 кг.

Учитывая конечный пункт назначения посылки – Таиланд, являющийся одним из мировых производителей чая, вещество отправили на экспертизу. Как оказалось – это каннабис. По факту контрабанды наркотиков отправителю сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева правоохранители с поличным задержали мужчину, который распространял наркотики методом закладок. У него при поверхностном осмотре обнаружили 10 пакетиков с запрещенным веществом, а еще 15 – он уже успел оставить в тайниках.

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