На Киевщине будут судить мужчину, который разобрал авто "скорой" для ВСУ на запчасти для дальнейшей продажи. Фото

В Киевской области будут судить жителя Обуховского района, который хотел нажиться на гуманитарной помощи. Обвиняемый получил от благотворителей реанимобиль для ВСУ, а затем разобрал его, чтобы продать на запчасти.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

"Установлено, что 41-летний фигурант получил от благотворительного фонда автомобиль скорой помощи, укомплектованный медицинским оборудованием для нужд ВСУ. Муж перевез реанимобиль к месту своего проживания и разобрал его на отдельные запчасти с целью продажи. По экспертным выводам стоимость такого транспортного средства составляет более 760 тысяч гривен", – рассказали в полиции.

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Во время обысков у мужчины был обнаружен акт приема-передачи, на основании которого был передан реанимобиль, гербовая печать и автомобиль скорой помощи. Следствие по этому факту завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, подозреваемого в продаже гуманитарной помощи, предназначенной для ВСУ. Амуницию, тепловизоры, генераторы и т.д., украинским военным передали иностранные организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области будут судить участников организованной группы, обвиняемых в продаже гуманитарной помощи для нужд ВСУ. Подозреваемые присвоили товаров и благотворительные пожертвования почти на 800 тыс. грн.

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