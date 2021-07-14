На Киевщине будут судить банду грабителей, которые пытали жертв раскаленным утюгом. Фото

В Киевской области будут судить злоумышленников, которые грабили и пытали людей раскаленным утюгом в Бучанском районе. В состав преступной группировки входили пять человек.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Кроме того, подозреваемые угоняли автомобили своих жертв.

Деятельность вооруженной банды организовал ранее судимый за совершение кражи и грабежа 31-летний киевлянин. Также злоумышленниками оказались четыре жителя города Ирпень. Некоторые из них ранее участвовали в рейдерских захватах.

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"Они совершали нападения на состоятельных жителей Бучанского района. Злоумышленники с помощью раскаленных утюгов заставляли своих жертв отдавать им последние ценности", – рассказали в пресс-службе.

Во время обысков правоохранители нашли и изъяли вещи принадлежащие потерпевшим, балаклавы, устройства радиосвязи, пистолеты, ружья и патроны различного калибра. Кроме того, нашли наркотические вещества.

Подозреваемых обвиняют совершении бандитизма, разбоя и угона автотранспорта. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Ирпене Киевской области 17 декабря правоохранители задержали злоумышленников, которые пытками заставили семью предпринимателя отдать деньги.