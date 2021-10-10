На Киевщине авто на скорости влетело под фуру. Видео с места ДТП

В городе Обухов Киевской области 10 октября автомобиль Opel на скорости врезался в грузовик. ДТП произошло в темное время суток.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua. В сети также выложили кадры с места дорожно-транспортного происшествия (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в результате столкновения салон легковушки по багажник оказался под грузовиком.

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Предотвратить это не помог даже противоподкатный брус в габаритном транспорте.

Что привело к аварии, неизвестно. Информации о количестве пострадавших тоже нет. На месте работали правоохранители, спасатели и медики.

Следственно-оперативная группа полиции устанавливала причины и обстоятельства ДТП.

Напомним: накануне масштабная авария произошла на Броварском проспекте в Киеве возле станции метро "Лесная". Там легковушка на бешеной скорости врезалась в маршрутку №322 Киев – Бровары. Последняя от удара протаранила столб и перевернулась. В результате ДТП были пострадавшие.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 октября в районе села Лесники под Киевом автомобиль Hyundai Accent на скорости врезался в отбойник. На месте аварии погиб один человек.