На Киевщине 14-летнюю девушку ударило током: она залезла на крышу поезда. Фото

В городе Буча в Киевской области 14-летняя девушка залезла на крышу поезда и ее ударило током. Пострадавшую госпитализировали в больницу с ожогами.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Главного управления Национальной полиции Киевской области. Инцидент произошел вечером в пятницу, 9 мая.

Правоохранители отметили, что девушка-подросток получила термические ожоги 3-4 степени. В полиции устанавливают обстоятельства инцидента.

"Полицейские Киевщины устанавливают обстоятельства травмирования девушки в Буче. Сегодня, 9 мая в 18:54 в полицию поступило сообщение о том, что на территории железнодорожного вокзала в городе Буча током поразило несовершеннолетнюю. По предварительной информации, 14-летняя девушка находилась на крыше поезда", – сказано в сообщении ГУ НПУ.

Напомним, что в Киеве в больнице умер 12-летний парень, которого 13 марта ударило током на крыше электрички. Назар Темный вылез на крышу вагона электрички Киев – Козятин. Пять дней подряд врачи пытались спасти его.

К сожалению, это не первый случай, когда подростки погибают из-за опасных развлечений на крышах электропоездов.

По данным Нацполиции, с начала 2025 года зарегистрировано восемь случаев зачепинга, в результате которых пострадало 9 человек. В последнее время увлекаться этим начали даже школьники 11-12 лет. Одна из причин такого развлечения – видео в социальных сетях, которые собирают тысячи и даже миллионы просмотров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ровно умер студент колледжа, который пострадал от удара током в общежитии. Пять месяцев Дмитрий Мельник боролся за жизнь. За это время следствие так и не смогло назвать причин случившегося.

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