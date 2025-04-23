В Ривне умер студент колледжа, которого ударило током в общежитии: в учебном заведении до сих пор никого не наказали

В Ривне умер студент профессионального колледжа Национального университета биоресурсов и природопользования, который пострадал от удара током в студенческом общежитии. Пять месяцев Дмитрий Мельник боролся за жизнь. За это время следствие так и не смогло назвать причин случившегося. А в самом учебном заведении никто из руководства общежития не отстранен от должностей.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

День рождение отметил в больнице

Свое 20-летие 15 апреля Дмитрий Мельник, студент Ривненского профессионального колледжа Национального университета биоресурсов и природопользования, отметил в больничной палате. Как рассказала OBOZ.UA мама Дмитрия Нина Мельник, в последние дни сын сильно сдал.

"Он и так сильно потерял вес после случившегося, а тут стал совсем худым. У него падало давление. Хотя еще в четверг врач говорил, что все анализы в порядке, но в пятницу, когда мы приехали в больницу, он был совсем плох. Даже медсестры говорили нам, чтобы мы с ним попрощались", – переживает мама.

Дмитрий умер рано утром 20 апреля на Пасху, маме сообщили об этом. Это стало шоком для семьи: родители, конечно, понимали, что сын останется инвалидом, но надеялись, что он будет жить, проходить реабилитацию.

Во вторник с Дмитрием попрощались.

Скорая приехала, но не смогла помочь

Пять месяцев студент боролся за свою жизнь. 24 ноября прошлого года Дмитрий принял душ в общежитии, зашел в комнату и хотел повесить мокрое полотенце на батарею возле кровати. По словам его соседей по комнате, он взялся рукой за чугунную батарею и крикнул "Помогите", после этого упал на спину.

Когда ребята подбежали к нему, его рука была между батареей отопления и подоконником. А сам Дмитрий потерял сознание и перестал дышать. Сосед Назар не смог сам вытащить руку Дмитрия, поскольку его самого било током. Только вдвоем с Богданом они освободили товарища и вызвали скорую помощь.

Пока ехали медики, первую помощь ему оказывал местный врач, он проводил массаж сердца. Однако у первой приехавшей бригады скорой не сработал дефибриллятор, и пришлось 30 минут ждать следующую бригаду.

Все это время Дмитрий находился без сознания, сердце не работало и мозг находился без кислорода. Тогда у парня наступила клиническая смерть.

Врачи после обследования говорили, что жить он будет, но вот восстановиться навряд ли сможет.

В общежитии колледжа все продолжают работать

В Ривненском профессиональном колледже Национального университета биоресурсов и природопользования ситуацию не комментируют. Вскоре после трагедии там выдали заключение собственной комиссии, в котором цинично говорится, что "после попытки студента Дмитрия Мельника повесить полотенце на батарею у него ухудшилось здоровье".

И ни слова про удар током. До сих пор все руководители общежития находятся на своих местах, никто даже не отстранил их от работы на время следствия. А директор колледжа Василий Царук, по словам мамы Дмитрия, общаться с родственниками не желает.

"Я недавно звонила в колледж, просила соединить меня с Царуком, но после долгих расспросов кто я и зачем звоню, мне такой возможности не дали", – говорит Нина Мельник.

Отец студента также звонил в Национальный университет биоресурсов и природопользования в Киеве и задавал вопрос, почему ответственные лица колледжа до сих пор на своих местах? Там сказали, что руководство сильно занято.

"В полиции ничего конкретного нам не говорят, мол, ведется следствие. Вот на днях они пошли в общежитие проверять, отправят запросы, чтобы узнать, сколько общежитие тратило электроэнергии, сколько платило за нее", – говорит мама.

Возможно, одна из причин, по которой парня могло ударить током от чугунной батареи – это махинации с электроэнергией. Как писали в соцсетях сразу после ЧП, возможно, кто-то бросал электропровода прямо на батарею, чтобы изменить показания счетчика. Но удастся ли следователям по прошествии такого времени что-то обнаружить?

В полиции Ривненской области нам сообщили, что открыто уголовное производство по ч.2 ст. 271 УК Украины – нарушение требований законодательства об охране работы служебным лицом, что привело к смерти людей. Виновному грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас ведется досудебное расследование. Назначены ряд экспертиз, и только после них можно будет говорить о каких-то выводах и причинах.