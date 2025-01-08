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На горнолыжном курорте Львовщины во время катания на лыжах погиб ребенок из Киева. Подробности трагедии

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
1 минута
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На горнолыжном курорте Львовщины во время катания на лыжах погиб ребенок из Киева. Подробности трагедии

Во Львовской области на одном из горнолыжных курортов Карпат во время катания на лыжах упал и получил тяжелую травму 12-летний житель Киева. К сожалению, несмотря на усилия медиков, ребенок скончался.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовщины. Обстоятельства трагедии установят правоохранители.

Как рассказали в полиции, в среду, 8 января, в 14.30 они получили сообщение о том, что на территории одного из горнолыжных комплексов, расположенного в Стрыйском районе Львовской области, погиб ребенок.

Как предварительно установили полицейские, погибший, 12-летний житель города Киева, отдыхал вместе с родителями. Съезжая с горы на лыжах, он упал и получил тяжелую травму головы. На месте медики оказывали мальчику помощь, однако, к сожалению, он скончался. Полицейские проводят первоочередные следственные действия, решается вопрос правовой квалификации происшествия", – добавили в пресс-службе.

На горнолыжном курорте Львовщины во время катания на лыжах погиб ребенок из Киева. Подробности трагедии

Напомним, в Раховском районе Закарпатской области горные спасатели пришли на помощь туристу из Киева, которые во время путешествия замерзли на высокогорье. Мужчину с помощью спецтехники доставили в медики.

Как сообщал OBOZ.UA, 33-летний турист из Винницы трагически погиб в Карпатах во время путешествия. Поисково-спасательные работы продолжались более суток и завершились в воскресенье на Раховщине.

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