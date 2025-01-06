В Карпатах погиб 33-летний турист из Винницы: появились детали трагедии. Фото

33-летний турист из Винницы трагически погиб в Карпатах во время путешествия. Поисково-спасательные работы продолжались более суток и завершились в воскресенье на Раховщине.

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Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Закарпатской области. Сигнал об исчезновении поступил спасателям вечером в субботу, 4 января.

Мужчина, нуждавшийся в помощи, путешествовал вместе с 22-летним товарищем. Младший турист смог добраться до горного спасательного отделения в Верховине (Ивано-Франковская область) и сообщил, что оставил друга у костра, поскольку тот не мог продолжать движение.

Спасатели из села Выдричка отправились на поиски, однако попытки найти заблудшего по начальным ориентирам оказались тщетными. Только после получения новых координат утром тело мужчины обнаружили сотрудники поисково-спасательного отделения из села Квасы.

Погибшего транспортировали вниз и передали полиции для дальнейших действий. Причины смерти выясняются, но эксперты предполагают, что на трагический финал могли повлиять суровые погодные условия или истощение.

Ранее в Черновицкой области спасатели обнаружили мужчину, который почти три дня бродил в лесу. Инцидент произошел в селе Банилов-Подгорный Сторожинецкой громады. Несмотря на сложные условия и холодную погоду, пострадавший смог указать приблизительные координаты своего местонахождения.

Напомним, на Прикарпатье произошла трагедия: двое грибников со Львовщины заблудились в лесу близ села Мысловка Калушского района. Их друг обратился за помощью к спасателям, которые оперативно начали поиски.

В Вышгородском районе Киевской области сотрудники ГСЧС спасли 12-летнего парня, который заблудился и застрял в болоте. Найти несовершеннолетнего смогли с помощью дрона.

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