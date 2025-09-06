На дорогах Киевщины в августе погибло почти 20 человек: страшная статистика ДТП

В Киевской области в течение августа 2025 года правоохранители зарегистрировали 213 ДТП с пострадавшими. К сожалению, в результате этих аварий погибло 19 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области. Водителей не пугают штрафы за нарушение ПДД.

Что известно

"Аварийность на автодорогах Киевщины: статистика дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В течение августа 2025 года на территории Киевской области полицейские зарегистрировали 213 ДТП с пострадавшими, в которых 267 человек получили повреждения, а 19 – погибли", – говорится в сообщении.

В патрульной полиции области уточнили, что основными причинами ДТП за этот период являются превышение безопасной скорости, а также нарушение правил маневрирования.

"Призываем всех участников дорожного движения быть внимательными, не превышать скорость, соблюдать правила и не подвергать себя и других опасности. Каждая жизнь – бесценна!" – подчеркнули патрульные.

Ситуация с аварийностью

В Белой Церкви Киевской области водитель Mercedes-Benz столкнулась с 14-летним мотоциклистом. К сожалению, от полученных травм подросток погиб на месте ДТП.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области произошла авария с участием грузовика и двух легковых авто. В результате ДТП погибли два человека, одного пострадавшего из искореженной машины деблокировали спасатели.

