Хозяин 5 минут как уехал из дома: в Киевской области местные убирают двор после падения дрона. Эксклюзивный фоторепортаж

В одном из сел Бучанского района Киевской области обломки "Шахеда", сбитого силами ПВО 26 августа, уничтожили частный дом, владелец которого успел уехать на работу за 5 минут до происшествия. На месте падения вражеского дрона образовалась глубокая воронка.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Воздушная тревога в регионе продолжалась 12 часов 40 минут.

Так, в понедельник, 26 августа, страна-агрессор Россия атаковала Киевскую область с помощью ракет и дронов-камикадзе. В регионе работали силы ПВО, уничтожавшие вражеские объекты. Однако, к сожалению, в результате обстрела были повреждены жилые дома, ранения получили четыре человека, из которых один 5-месячный ребенок.

В частности, в одном из сел Бучанского района сбитый "Шахед" упал в нескольких метрах от одного из домов. По словам владельца жилья, за 5 минут до этого он уехал из дома на работу. Вернулся, когда уже работали пожарные и полицейские. Пока не были убраны и обследованы обломки дрона, его не пускали во двор.

"Кролики погибли, курочки разлетелись", – с сожалением добавил мужчина.

Чтобы убрать обломки и сгоревшие доски, на владельца на помощь пришли неравнодушные соседи. Следует добавить, что в 100 метрах от места падения "Шахеда" находится церковь, которая, предварительно, не была повреждена.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева произошел пожар в жилом доме на бульваре Леси Украинки. Во время тушения огня спасатели вывели на свежий воздух 20 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!