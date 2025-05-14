Мобилизованный неожиданно дернул руль: в Киеве автомобиль ТЦК попал в ДТП, есть травмированные военнослужащие. Видео

В Киеве на проспекте Бажана произошла авария с участием автомобиля городского территориального центра комплектования и социальной поддержки. ДТП произошло из-за того, что один из мобилизованных якобы дернул за руль во время движения.

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Об этом сообщил Киевский городской ТЦК и СП. Как отмечается, из-за ДТП травмы различной степени получили военнослужащие ТЦК, однако угрозы их жизни нет.

"Сообщаем, что во время движения автомобиля с мобилизованными гражданами на сборный пункт города Киева один из них неожиданно дернул за руль, в результате чего и произошло ДТП", – пояснили в ТЦК обстоятельства инцидента.

Также сообщается, что в результате ДТП "некоторые мобилизованные граждане в стрессовом состоянии отбежали от машины, однако, успокоившись, вернулись", чтобы оказать пострадавшим необходимую помощь.

В то же время в ТЦК заверили, что "информация о пребывании мобилизованных граждан в наручниках является фейковой", и вообще средств сдерживания и ограничения военнослужащие ТЦК и СП не используют.

В свою очередь очевидцы утверждают, что из авто ТЦК выбрались двое мобилизованных, и только один вскоре вернулся, а другой якобы сбежал.

На видео, которое есть в сети, можно увидеть только одного мобилизованного возле машины ТЦК, однако наручников на его руках не видно.

Как сообщал OBOZ.UA, аналогичное ДТП произошло на Полтавщине, на трассе Кременчуг-Полтава вблизи села Мачухи. Там произошло лобовое столкновение частной машины Opel Insignia и полицейской машины, где были работник ТЦК и сотрудник полиции, которые везли мобилизованного. Сотрудник ТЦК и правоохранитель, к сожалению, погибли.

По словам очевидцев, патрульное авто ехало на очень большой скорости и выехало на встречную полосу, где и столкнулось с автомобилем Opel.

А в Одесской области возник громкий скандал после того, как полицейская сбила 7-летнюю девочку на пешеходном переходе. А когда отец пришел в участок выяснять обстоятельства, то его задержали и отвезли в ТЦК.

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