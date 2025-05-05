Везли мобилизованного? На Полтавщине в ДТП погибли работник ТЦК и полиции. Подробности и фото

В ДТП на Полтавщине с участием патрульного авто погибли работник ТЦК и сотрудник полиции, которые везли мобилизованного. Смертельная авария произошла 2 мая на трассе Кременчуг – Полтава вблизи села Мачухи. Произошло лобовое столкновение двух автомобилей – Opel Insignia и полицейской машины.

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О трагедии сообщили местные СМИ, а также пресс-службы патрульной полиции и Полтавский областной ТЦК. Названы имена погибших в ДТП.

Отмечается, что двое мужчин из полицейской машины погибли, третьего госпитализировали, еще один получил травмы.

Так, по информации правоохранителей, авария оборвала жизнь полицейского Анатолия Ильяшенко, Также, как сообщили в ТЦК, в аварии погиб сержант Виктор Боровко.

Также, по данным местных СМИ, в салоне авто было еще два человека – патрульный и гражданский, которого работники ТЦК, вероятно, задержала в Кременчуге. Они получили травмы различной степени тяжести, гражданского госпитализировали.

По словам очевидцев, патрульное авто ехало на очень большой скорости и выехало на встречную полосу где и столкнулось с автомобилем Opel.

Погибшему полицейскому Анатолию Ильяшенко было 23 года, а военнослужащему Виктору Боровку – 36.

Анатолий Ильяшенко служил в правоохранительных органах с марта этого года. У него остались родители.

"Он был искренним, добрым, преданным своему делу. Всегда с открытым сердцем и готовностью помочь", – отзываются о нем коллеги.

По данным Полтавского областного ТЦК и СП, второй погибший – Виктор Боровко. Он еще в 2015 году подписал контракт с ВСУ, участвовал в АТО в рядах 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. В 2022 году он вернулся в 25 бригаду. Участвовал в боях за Авдеевку, Каменку, Верхнеторецкое. После тяжелой контузии его перевели в Полтавский районный ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Одесской области возник громкий скандал после того, как полицейская сбила 7-летнюю девочку на пешеходном переходе. А когда отец пришел в участок выяснять обстоятельства, то его задержали и отвезли в ТЦК.

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