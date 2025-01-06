Сбывали на территории Киева кокаин и психотропы: будут судить четырех злоумышленников. Подробности и фото

В Киеве будут судить злоумышленников, которые, по информации следствия, занимались продажей наркотиков. "Бизнесмены" сбывали на территории столицы кокаин и психотропы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Обвиняемым грозят длительные сроки заключения.

"Установлено, что организовали наркобизнес двое мужчин, привлекая троих сообщников. Покупателей наркотиков находили через созданный Telegram-канал, который сами администрировали. Заказы клиентам доставлялись арендованными автомобилями. Каждый из фигурантов отвечал за отдельное направление работы группы – поставку наркотиков и психотропов, хранение, расфасовку, доставку и сбыт, учет доходов и ведение бюджета", – рассказали в прокуратуре.

В пресс-службе добавили, что доход от "бизнеса" мужчины разделяли между собой, часть средств тратили на развитие – аренду помещений и автомобилей.

Во время обысков у них изъяли около 110 г кокаина, почти 2,2 кг каннабиса, более 2 тыс. коробок с электронными сигаретами и 1400 картриджей к ним, содержащих около 5,4 кг. экстракта каннабиса, емкости с маслами каннабиса, таблетки МДМА.

Следствие по факту сбыта наркотических и психотропных веществ завершено, а обвинительный акт в отношении четырех злоумышленников направлен в суд. Материалы досудебного расследования в отношении пятого участника группы – организатора – выделены в отдельное производство, продолжается ознакомление с ними стороной защиты.

Как сообщал OBOZ.UA, таможенники Киева предотвратили попытку ввоза в Украину особо опасного психотропного вещества – мескалина. Запрещенный препарат обнаружили во время проверки международной почтовой отправки, которая направлялась из Перу в столицу.

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