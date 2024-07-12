Люди убегали в панике: момент падения обломков ракеты в Киеве 8 июля попал на видео

Во время ракетных обстрелов Киева 8 июля обломки российской ракеты попали в один из бизнес-центров города. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как после взрыва стоящие рядом со зданием люди пытаются спастись от падающих стекла и кусков бетона.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. В результате варварской атаки пострадавшие и погибшие.

"Появилось видео момента попадания обломков ракеты по бизнес-центру в Киеве", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео записи можно увидеть, что сначала киевляне смотрят вверх, скорее всего, услышав взрывы в небе, после чего обломки российской ракеты попадают в бизнес-центр и сверху начинают падать камни и стекло.

В этот момент находившиеся рядом со зданием люди начинают в панике бежать в разные стороны, оды из которых из-за пыли не замечает тележку цепляется за нее и падает.

Добавим, в Киеве завершили аварийно-спасательные работы после массированной российской ракетной атаки 8 июля. К сожалению, в результате вражеских обстрелов погибли более 30 человек. В жилом доме по улице Владимира Сальского – 14 жителей, из них – 5 детей. В детской больнице "Охматдет" погибли двое взрослых, а затем в медучреждении ребенок, который после обстрела госпитализировали в другое медучреждение.

В бизнес-центре "Доминион" в Соломенском районе – 7 человек, в Днепровском районе в клинике "Адонис" – 9. Кроме того, в результате обстрела, недалеко от станции метро "Лукьяновская" погибли два гражданина. Пострадал 121 человек, в том числе 10 детей.

Как сообщал OBOZ.UA, сеть поразили кадры с раненым в "Охматдете" маленьким ребенком. Испуганный малыш, лицо которого пострадало от прилета российской ракеты, плачет от боли.

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