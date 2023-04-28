"Лечили" от алкоголизма и наркомании кулаками: организаторам "реабилитационных" центров в Киеве сообщили о подозрении. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении злоумышленникам, участвовавшим в организации сети "реабилитационных" центров в Киеве и области. Там насильственно удерживали граждан, а среди методов лечения – побои и сильнодействующие препараты.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

"Злоумышленники предлагали услуги по лечению лиц от алкоголизма и наркомании и прикрывались деятельностью общественных организаций. Такая "реабилитация" стоила от 10 до 15 тысяч гривен, а размещались центры в арендованных частных домах. Разрешительных документов на осуществление медицинской практики у правонарушителей не было", – рассказали в полиции.

Злоумышленники подыскивали клиентов через объявления в сети интернет, при этом они не предоставляли гражданам никакого лечения и насильно удерживали потерпевших против их воли.

К "пациентам" применяли физическую силу, психологическое воздействие, а также сильнодействующие медицинские препараты, подавляющие сознание. Таким образом, от действий злоумышленников пострадали 25 человек. Центры действовали на территории Киева и Киевской области. По факту незаконного лишения свободы злоумышленникам сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева разоблачили иностранца, организовавшего международный канал торговли людьми. Злоумышленник подыскивал и вербовал украинок для отправки их за границу для сексуальной эксплуатации.

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