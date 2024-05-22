Контроль над переправкой уклонистов: в Киеве задержаны лидеры и участники банд, которых координировали воры в законе. Видео

В Киеве правоохранители задержали лидеров и участников банд, деятельность которых координировали воры в законе из трех криминальных кланов. На "сходках" злоумышленники решали вопросы контроля за группами, которые занимаются незаконной переправкой лиц через границу.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

По данным правоохранителей, между группировками были распределены сферы влияния в преступной среде и определен порядок финансовых поступлений. Незаконно добытые деньги использовали для наполнения "воровского общака" и обеспечения разными благами осужденных приспешников в местах лишения свободы. Лидеры группировки распространяли свое преступное влияние на территорию Сумской, Черниговской, Киевской областей и Киева", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в полиции, для перераспределения сфер влияния они организовали проведение нескольких таких сходов. На преступные собрания, кроме заинтересованных сторон, пригласили в качестве "третейских судей" лидера еще одной преступной группировки – доверенное лицо вора в законе по кличке Куцу, "уголовного авторитета". Также в режиме онлайн присоединился вор в законе по кличке Лавас-оглы Батумский.

При его участии злоумышленники приняли решение о контроле группировками нелегальных схем переправки граждан через государственную границу. Также определили процент от общей суммы полученных средств, который лидеры преступных групп должны вносить в "общак".

Всего полицейские задокументировали проведение пяти преступных собраний на территории Киева с участием представителей трех уголовных кланов и собрали доказательства их причастности к противоправной деятельности.

"В целях нейтрализации преступных группировок правоохранители провели спецоперацию на территории Киева, Сумской, Черниговской и Киевской областей. По ее результатам оперативники задержали "уголовный авторитет", двух лидеров преступных групп и двух их участников", – добавили в пресс-службе.

Злоумышленникам, в частности, сообщили о подозрении по факту организации, содействии в проведении или участии в преступном собрании (сходке). Во время обысков было изъято 70 тысяч долларов, оружие и патроны, удостоверения различных правоохранительных органов, органов государственной власти и медиа с признаками подделки, мобильные телефоны, банковские карты, наборы отмычек, автомобили и т.д. Решается вопрос об избрании мер подозреваемым в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по информации следствия, за вознаграждение обещал помочь с документами для снятия с военного учета. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 8 тысяч долларов США.

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