Командовали авиаударами по многоэтажкам на Киевщине в 2022 году: СБУ сообщила о подозрении двум российским генералам. Фото и видео

СБУ сообщила о подозрении российским генералам, причастным к военным преступлениям. Злоумышленники командовали авиаударами по многоэтажкам во время боев за столицу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

"Служба безопасности собрала доказательную базу еще на двух российских чиновников, которые причастны к массовым убийствам гражданского населения во время боев за Киев. В результате комплексных мероприятий задокументированы военные преступления генерал-полковника Александра Чайко – командующего Восточным военным округом вооруженных сил России; генерал-лейтенанта Владимира Кравченко – командующего 11-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны вооруженных сил РФ", – говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, во время полномасштабного вторжения России фигуранты командовали бомбардировкой жилых массивов поселка Бородянка в Киевской области. По данным следствия, в начале марта 2022 года Чайко отдал прямой приказ об огневом поражении многоквартирных домов в центре населенного пункта.

Для выполнения вражеской задачи Кравченко задействовал истребители-бомбардировщики СУ-34 и штурмовики СУ-25 из состава 303-й смешанной авиационной дивизии РФ.

"Во время вылета вражеские самолеты выпустили 500-килограммовые фугасные авиабомбы на жилые дома, в которых в то время находились мирные жители Бородянки. В результате воздушной атаки рашисты разрушили шесть многоквартирных домов, что привело к гибели более 30 местных жителей, в том числе малолетней девочки. Кроме того, часть пострадавших жителей до сих пор не идентифицирована, их считают пропавшими без вести", – добавили в Службе безопасности.

В СБУ уточнили, что в ходе следствия было проведено более 200 экспертиз. На основании собранных доказательств следователи сообщили обоим российским генералам о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленников к ответственности. Оба военных преступника будут найдены и наказаны.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 марта 2022 года авиация страны-агрессора РФ нанесла первый бомбово-ракетный удар по Ирпеню Киевской области. В результате атаки врага были разрушены многоэтажные жилые дома.

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