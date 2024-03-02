Ровно 2 года назад армия России нанесла первый бомбово-ракетный удар по Ирпеню. Фото и видео трагических событий

2 марта 2022 года авиация страны-агрессора РФ нанесла первый бомбово-ракетный удар по Ирпеню Киевской области. В результате атаки врага были разрушены многоэтажные жилые дома.

Об этом сообщили в социальных сетях. Позже стало известно, что один из участвовавших в налете российских самолетов сбили украинские военные.

"Утром, 2 марта 2022 года, Ирпень накрыла вражеская авиация. Первый бомбово-ракетный удар разрушил жилые дома по адресу Гостомельское шоссе, 12-14-16. По слухам, российские штурмовики должны были попасть в находящийся неподалеку военный госпиталь, но все как всегда", – говорится в сообщении.

Пользователи соцсети напомнили, что на следующий день стало известно – над Ирпенем украинские военнослужащие уничтожили один из самолетов Су-25СМ, предварительно причастный к этому авиаудару. Части фюзеляжа позже обнаружили в городе.

"Уже 29 сентября 2022 года местные власти сообщили о демонтаже этого дома, первым пострадавшего от вражеского авиаудара. Его же первым и демонтировали", – добавили авторы корреспонденции.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину на территории Киевщины погибли более 1600 гражданских лиц, из которых 53 – дети. Всего в области зафиксировано более 23 тысяч нарушений законов и обычаев войны.

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