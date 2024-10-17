Командовал операцией 'Киев за три дня': СБУ сообщила о подозрении российскому генералу Селиверстову. Фото и видео

Сотрудники СБУ заочно сообщили о подозрении российскому генералу Владимиру Селиверстову, причастному к военным преступлениям на территории Украины. Именно он командовал операцией "Киев за три дня".

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Оккупанту грозит до 15 лет лишения свободы.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на генерал-майора Владимира Селиверстова – бывшего командира 106-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил России. В начале полномасштабной войны чиновник командовал операцией по захвату Киева с северо-западного направления", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, по плану российского генштаба 24 февраля 2022 года десантные подразделения Селиерстова должны были взять под контроль аэродром в Гостомеле с последующей оккупацией всего поселка. Другая группировка войск из состава дивизии фигуранта получила приказ на захват Вишневого – еще одного населенного пункта пригорода столицы Украины.

В случае успешного выполнения задач оккупанты планировали закрепиться в оккупированных районах, создав плацдарм для дальнейшего наступления на Киев. После подхода основных сил оккупационных группировок РФ рашисты должны были штурмовать столицу Украины и надеялись ее захватить.

Впрочем, военные Сил безопасности и обороны, в том числе бойцы СБУ, сорвали враждебные намерения. Сначала украинские воины оцепили и уничтожили значительную часть группировки Селиерстова во время боев за Гостомель. Затем защитники Украины уничтожили штаб окупантов в Бучанском районе, где находился российский генерал вместе со всем командным составом его дивизии.

"Тогда Селиверстов и его заместители получили тяжелые ранения, после чего был отдан приказ на "эвакуацию" вражеской группировки", – уточнили в пресс-службе.

Сотрудники СБУ сообщили Селиверстову о подозрении по факту ведения агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины). Продолжаются комплексные меры, чтобы найти и наказать военного преступника страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали чиновника "Укрэнерго", оправдывающего военные преступления рашистов и отрицавшего государственность нашей страны. Он также выражал свое желание массового убийства украинцев.

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