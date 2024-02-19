Катались на автомобиле по Киеву с оружием в салоне: полицейские обнаружили нарушителей комендантского часа. Фото

В Киеве правоохранители остановили автомобиль, который ездил по улицам города во время комендантского часа. Водитель и пассажир не могли объяснить, куда они направлялись, а в салоне нашли предметы, похожие на огнестрельное и холодное оружие.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. В дальнейшем с нарушителями будут общаться следователи.

"На днях инспекторы остановили автомобиль BMW, водитель которого нарушил требования комендантского часа. В салоне транспортного средства находились двое мужчин, которые заметно нервничали и не могли объяснить куда направляются", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в полиции, после проверки документов в салоне авто были обнаружены предметы, похожие на холодное и огнестрельное оружие, патроны и предмет, похожий на бейсбольную биту.

Напомним, в Днепровском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к хулиганству. Якобы он приставал к прохожим и угрожал им ножом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева мужчина повредил несколько автомобилей, а затем скрылся. Злоумышленника оперативно задержали неподалеку от места происшествия.

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