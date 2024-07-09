Какое еще лицо России должен увидеть мир, чтобы понять всю кровожадность варваров: Кличко – об атаке на Киев 8 июля

Более 30 жизней унесла атака страны-агрессора на Киев 8 июля. Мир должен понять, что помочь сохранить Украину сегодня – это сохранить мир и демократию в Европе.

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Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале. Оперативно-спасательные работы в столице еще не завершены.

"Сегодня в Киеве день траура. Более 30 жизней унесла атака врага на столицу 8 июля… Были атаки и на другие города Украины, где тоже погибли люди. Какое еще лицо россии должно увидеть мир, чтобы понять всю кровожадность варваров?! Чтобы понять, что помочь сохранить Украину сегодня – это сохранить мир и демократию в Европе?" – написал Кличко.

Мэр Киева поблагодарил всех украинцев, которые вчера пришли в "Охматдет", чтобы помогать аварийным службам.

"Везли воду, еду, разбирали завалы, собирали стекло в разбитых корпусах. Обнимали и успокаивали пациентов больницы. Готовили спасателям еду ночью. Спасибо бизнесу, что пожертвовал средства на помощь пострадавшим и восстановление больницы. Только вместе мы – сила! Мы – смелые и с большим сердцем! Потому победим! Слава Украине!", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA:

Утром 8 июля страна-террорист Россия устроила массированную атаку на Украину. Враг обстрелял ракетами Киев, Днепр, Кривой Рог и другие города. По состоянию на 23:00 было известно о 37 погибших и более 170 раненых.

В столице российская ракета попала в детскую больницу "Охматдет". Кроме больницы, повреждены и другие объекты, в том числе полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома.

Во вторник, 9 июля, в Киеве спасатели завершили разбор завалов уничтоженного российской ракетой одного из корпусов детской больницы "Охматдет". Работы на месте военного преступления длились более суток.

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