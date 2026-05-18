Изъяты наркотики на 8 млн грн: в Киеве полицейские разоблачили 'бизнес' по продаже кокаина. Подробности и фото

Правоохранители Киева ликвидировали межрегиональный канал сбыта кокаина – изъято "товара" на почти 8 миллионов гривен. Организатором "бизнеса" был участник криворожской наркобанды "Двадцатовские".

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Максимальное наказание подозреваемым предусматривает до 12 лет заключения.

Что известно

Так, правоохранители пресекли деятельность группы лиц, которые организовали масштабный канал поставки и сбыта кокаина на территории Киева. Отмечается, что над документированием преступной деятельности полицейские работали несколько месяцев, установив всех участников схемы и маршруты поставки.

"В ходе следствия установлено, что организатором сделки был 40-летний житель Кривого Рога – участник криворожской наркобанды "Двадцатовские". Он использовал автомобиль со специально оборудованным хранилищем для скрытой транспортировки кокаина из Кривого Рога в Киев, где его встречал сообщник, 43-летний житель Киевщины, который занимался сбытом "товара", – уточнили в пресс-службе.

Во время проведения спецоперации правоохранители остановили машину и провели обыски по местам жительства фигурантов. Было изъято около килограмма кокаина, электронные весы, мобильные телефоны и деньги. Стоимость наркотиков по ценам "черного" рынка составляет около 8 миллионов гривен.

Кроме того, оперативные сотрудники установили оптового покупателя кокаина – 35-летнего жителя Киевской области, который в дальнейшем перепродавал "товар", и одного из его клиентов.

Сейчас участникам наркотрафика сообщено о подозрении. Суд уже избрал трем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

