Изъяли "товар" почти на 1,7 млн грн: полицейские Киева разоблачили канал продажи оружия и взрывчатки. Фото и видео

Столичные правоохранители разоблачили "бизнес" по нелегальной продаже автоматического оружия, взрывчатки и патронов разного калибра, который наладили трое жителей Киевщины. Во время обысков у них изъяли "товар" почти на 1,7 млн грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Злоумышленникам грозит до семи лет заключения.

По словам правоохранителей, они разоблачили злоумышленников, промышлявших сбытом нелегального огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки. Было установлено, что к "бизнесу" причастны трое жителей Киевской области, в возрасте от 36 до 41 года.

"Один из фигурантов, через своих знакомых, подыскивал "клиентов" из разных регионов страны, которые намеревались приобрести оружие и боеприпасы. В дальнейшем покупатель приезжал в Киев, где фигуранты продавали ему избранный "товар" во время личных встреч за наличные деньги", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили полицейские, ради конспирации дельцы хранили нелегальный арсенал на территории домовладений и гаражных помещений своих родственников и знакомых, проживающих в Киевской области, а продавали в столице.

Во время обысков было изъято более 16 тысяч патронов разного калибра, 132 гранатометных выстрела, 69 гранат, 2 противотанковые мины, 4 реактивные противотанковые гранаты, 2 автомата, 1 пулемет и 5 кг артиллерийского пороха. По ценам "черного рынка" стоимость изъятого составляет почти 1.7 миллиона гривен.

По этому факту возбуждено уголовное производство. Полицейские продолжают проводить мероприятия по установлению происхождения оружия и боеприпасов и возможных сообщников задержанных.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области мужчина хранил у себя дома целый арсенал. Во время обысков правоохранители нашли и изъяли пулемет, а также противопехотные и реактивные противотанковые гранаты.

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