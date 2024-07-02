Изъяли "товар" на сумму около 400 тыс. грн: в Киеве задержали наркосбытчиков-рецидивистов. Фото

Правоохранители Киева разоблачили ранее судимых злоумышленников, наладивших преступную схему распространения психотропов. Во время обысков у них изъяли "товар" на сумму около 400 тысяч гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, они разоблачили трех злоумышленников, которые хранили и распространяли психотропные вещества. В состав группы входили ранее судимые уроженцы Киева и Черкасской области 1991, 1993 и 1995 годов рождения – двое мужчин и женщина, которые сбывали психотропы в столице во время личных встреч.

"Все участники группировки задержаны. В ходе следственных действий полицейские изъяли фольгированные контейнеры с амфетамином, МДМА, прекурсоры, мобильные телефоны, банковские карты и электронные весы. Примерная стоимость изъятых запрещенных веществ по ценам "черного" рынка составляет около 400 тысяч гривен", – уточнили в пресс-службе.

По этому факту злоумышленникам сообщили о подозрении, а суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве участковые офицеры полиции с поличным задержали 18-летнего парня по подозрению в сбыте наркотических средств. На месте происшествия правоохранители обнаружили 19 закладок с "товаром", которые нарушитель успел сделать.

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