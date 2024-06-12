Прятал "товар" в свертках с печеньем: в Киеве с поличным задержали наркосбытчика. Фото

В Соломенском районе столицы правоохранители разоблачили мужчину, который, по информации следствия, занимался распространением наркотиков. Злоумышленник прятал "товар" в свертках с печеньем.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Обнаружили наркосбытчика работники отдела криминальной полиции Соломенского управления полиции. Нарушитель имел при себе пакет с каннабисом, поэтому для документирования правонарушения на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа территориального подразделения. Как установили полицейские, 26-летний киевлянин занимался сбытом наркотиков и психотропов. "Товар" он прятал в упаковки с печеньем и отправлял заказчикам по почте", – рассказали в пресс-службе.

При обыске по месту жительства злоумышленника были изъяты готовые к сбыту пакеты с запрещенными веществами и приборы для их фасовки. По факту сбыта наркотических и психотропных веществ возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве правоохранители с поличным задержали 17-летнего "заложника" наркотиков. Во время обысков у подростка обнаружили 19 пакетиков с "товаром".

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили злоумышленников, которые, по информации следствия, организовали работу нарколаборатории. Во время обысков у них изъяли "товар" и оборудование на сумму около трех млн грн.

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