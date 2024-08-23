Изъяли "товар" более чем на 1 млн грн: в Киеве задержали подозреваемую в сбыте психотропов. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили женщину, которая, по информации следствия, наладила сбыт запрещенных веществ, который осуществляли с помощью сервиса почтовых отправлений. У нее изъяли психотропов более чем на миллион гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Мы установили, что женщина получает оптовые партии психотропных веществ, которые в дальнейшем фасуют на мелкие партии и сбывают, отправляя заказы клиентам по почте. Мы задержали ее на улице Кубанской Украины с двухкилограммовым пакетом порошкообразным веществом розового цвета похожего на амфетамин. Кроме того, по месту жительства нарушительницы мы обнаружили средства для фасовки и упаковки запрещенных веществ", – рассказали в пресс-службе.

Согласно заключению эксперта, у злоумышленницы изъяли амфетамин. По предварительным подсчетам, ее стоимость "товара" по ценам "черного" рынка – более миллиона гривен.

По факту сбыта психотропов возбуждено уголовное производство, а задержанной сообщили о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, занимался сбытом наркотиков через закладки и отправлял запрещенные вещества по почте. Во время обыска у него изъяли "товар" на 2,5 миллиона гривен.

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