Изъяли партию 'товара' более чем на 3 млн грн: в Киеве разоблачили злоумышленников, занимавшихся сбытом наркотиков. Фото и видео

Правоохранители Киева задержали злоумышленников, которые, по информации следствия, наладили разветвленную сеть сбыта наркотиков и психотропов. Во время обушек у них изъяли крупную партию "товара" более чем на 3 млн грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Правоохранители установили, что незаконный "бизнес" в Киеве наладил 30-летний житель столицы. К сделке он привлек еще девять киевлян в возрасте от 25 до 39 лет. Лидер группы обеспечивал поступление оптовых партий товара, передаваемого сообщникам для фасовки и сбыта", – рассказали в пресс-службе.

"Бизнесмены" предлагали своим "клиентам" различные виды веществ, среди которых амфетамин, каннабис, экстази и Альфа-PVP, а сбывали их в виде закладок и во время личных встреч.

Злоумышленников задержали – было проведено 15 одновременных обысков, в ходе которых изъято пять килограммов солей Альфа-PVP, амфетамин, каннабис, экстази, а также пистолет и гранату. Примерная стоимость изъятых запрещенных веществ по ценам "черного" рынка составляет более 3 миллионов гривен. По этому факту проводится расследование, а задержанным сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к сбыту каннабиса. Во время обысков у него изъяли 18 килограммов "товара" более чем на 7 миллионов гривен.

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