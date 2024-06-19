Изъяли с подпольных складов в Киевской области: СБУ и НПУ передали ВСУ комплектующие к ПВО. Фото и видео

СБУ и Нацполиция передали в Вооруженные силы Украины более 3,5 тыс. комплектующих к ПВО. Они были изъяты с подпольных складов в Киевской области.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службах Службы безопасности Украины и НПУ. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Служба безопасности совместно с Национальной полицией передали на нужды Вооруженных сил Украины большую партию запчастей для тяжелого вооружения. Речь идет о более чем 3,5 тыс. комплектующих для зенитно-ракетных комплексов ПВО и артиллерийских систем, а также двигателях для бронемашин. Все это оборудование было изъято из двух подпольных ангаров, обнаруженных правоохранителями на Киевщине", – говорится в сообщении.

По данным следствия, нелегальные склады принадлежали топ-менеджменту местной компании, которая занимается торговлей специализированным оборудованием для ракетно-артиллерийского вооружения и бронетехники. Злоумышленники планировали продать комплектующие в качестве неучтенной продукции без внесения данных в отчетную документацию.

Тогда благодаря оперативному реагированию СБУ сделка была заблаговременно разоблачена и заблокирована. В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

"Напомним, что в августе 2023 года стражи порядка уличили этих же фигурантов в попытке продажи 80 танковых двигателей в ВСУ по втрое завышенной стоимости", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили серию поджогов автомобилей военнослужащих. Злоумышленниками оказались подростки, готовившиеся к выполнению заказа спецслужб РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!