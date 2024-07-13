Изъяли более 30 кг каннабиса на 4 млн грн: в Киеве полицейские разоблачили наркоторговцев. Фото и видео

Правоохранители Киева разоблачили злоумышленников, организовавших продажу наркотиков. Во время обысков у них изъяли 31 килограмм каннабиса, стоимостью 4 миллиона гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что наркобизнес наладили двое уроженцев Днепропетровщины, в возрасте 47 и 48 лет, которые живут в столице. Мужчины договаривались о встречах с клиентами через Telegram и продавали наркотик "из рук в руки", оплату получали на банковскую карту. За 100 граммов каннабиса просили 12 тысяч гривен", – рассказали в пресс-службе.

Во время обысков у злоумышленников изъяли более 31 килограмма каннабиса – его ориентировочная стоимость по ценам "черного" рынка составляет 4 миллиона гривен. "Бизнесменов" задержали и сообщили им о подозрении в незаконном хранении и сбыте наркотиков по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители ликвидировали нарколабораторию, ежемесячно приносившую злоумышленникам более 1 млн грн прибыли. "Бизнесмены" действовали на территории столицы, Киевщины и Винницкой области.

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