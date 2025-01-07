Изъяли 35 кг 'товара' почти на 9 млн грн: в Киеве будут судить наркоторговцев. Фото и видео

В Киеве будут судить злоумышленников, которые, по информации следствия, наладили межрегиональный наркотрафик. У дельцов изъяли "товар" почти на 9 миллионов гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Правоохранители разоблачили двух жителей Днепропетровщины, которые наладили межрегиональный наркотрафик. В ходе ряда оперативных мероприятий полицейские установили, что двое днепрян, в возрасте 47 и 49 лет, изготовили каннабис из выращенных собственноручно на Днепропетровщине конопли и автомобилем перевезли его в Киев и спрятали в гараже одного из сообщников. Сбывали "товар" исключительно близкому кругу знакомых во время личных встреч, передавая из рук в руки", – рассказали в пресс-службе.

Во время обысков у "бизнесменов" изъяли более 35 кг каннабиса и автомобиль, с помощью которого они перевозили "товар". Примерная стоимость наркотиков по ценам "черного" рынка может составлять более 9 миллионов гривен.

Следствие по факту незаконной перевозки с целью сбыта, а также в незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу дела. В ходе досудебного расследования подозреваемые находились под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить злоумышленников, которые, по информации следствия, занимались продажей наркотиков. "Бизнесмены" сбывали на территории столицы кокаин и психотропы.

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