Издевались над гражданскими в Буче: в Украине будут судить еще двух российских военных. Фото

В Украине за военные преступления будут судить еще двух российских военных. Злоумышленники во время временной оккупации Бучи Киевской области издевались над гражданскими.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Что известно

Правоохранители установили, что 5 марта 2022 года на окраине Бучи двое оккупантов остановили на улице 34-летнего местного жителя. Они принадлежали к батальонно-тактической группе 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск ВС РФ.

Российские военные требовали от прохожего рассказать им о местах дислокации подразделений Сил безопасности и обороны Украины. Не получив указанную информацию, которой гражданский не владел, старший по званию военнослужащий РФ дал другому жестом команду показывая на кобуру.

"Затем оккупант достал пистолет и спросил у потерпевшего, куда осуществлять выстрел, мол, в ногу или туловище. Опасаясь за свою жизнь, гражданский ответил, что в ногу", – добавили в пресс-службе.

На следующий день командир боевой машины 4-й десантно-штурмовой роты уже угрожал убийством другому местному жителю. В телефоне украинца были обнаружены положительные комментарии под материалами по уничтожению колонны военной техники РФ в Буче. Чтобы запугать мужчину, тот направил на него автоматическое стрелковое оружие и совершил не менее четырех выстрелов над его головой.

Благодаря информации, предоставленной специалистами Главного управления разведки Министерства обороны Украины, удалось идентифицировать указанных оккупантов. Обоим военным преступникам предъявлено обвинение в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине будут судить еще одного российского военного, который причастен к военным преступлениям в Буче Киевской области. Оккупант расстрелял женщину и ранил мужчину.

