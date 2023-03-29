Избил жителя Ирпеня и имитировал его расстрел: в Украине будут судить еще одного оккупанта. Фото

В Украине будут судить еще одного военного страны-террориста РФ, обвиняемого в военных преступлениях. В Ирпене Киевской области оккупант занимался поисками патриотически настроенных граждан и, имитируя расстрел, стрелял в сторону украинцев.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

В марте 2022 года командир отделения разведывательного взвода 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного полка войск оккупантов вместе с подчиненными бойцами проводили специальные рейды в городе Ирпень.

"Они жестоко, оскорбительно и пренебрежительно относились к гражданскому населению, пытаясь выявить патриотически настроенных граждан Украины. Обвиняемый вместе с другими военнослужащими РФ незаконно проникли в жилой дом, где находились два гражданских лица. Злоумышленники нанесли удары по туловищу и голове потерпевшего и, имитируя убийство, произвели выстрелы рядом с головой", – рассказали в пресс-службе.

Для проведения допроса они вывели украинца во двор дома, где оккупант направил на пострадавшего автоматическое оружие. Имитируя расстрел, якобы из-за непредоставления "правдивой информации", военный РФ произвел две очереди выстрелов с одной и другой стороны от потерпевшего.

Следствие по факту нарушения законов и обычаев войны окончено, а обвинительные материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине будут судить еще одного российского оккупанта, причастного к военным преступлениям. Военный страны-террориста, убегая от украинских защитников, ограбил дом жителя Киевской области.

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