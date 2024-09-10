Избил пенсионера до смерти, требуя уволить квартиру: в Киеве суд вынес приговор рецидивисту

В Киеве суд вынес приговор мужчине, который до смерти избил пенсионера. Злоумышленником оказался житель Одессы, уже имевший проблемы с законом.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Следующие восемь лет он проведет за решеткой.

"В июле 2022 года в Шевченковское управление полиции обратился местный житель с сообщением о том, что он обнаружил в квартире на улице Довнар-Запольского своего знакомого со следами насильственной смерти. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к совершению преступления причастен 35-летний одессит, ранее судимый за нанесение телесных повреждений", – рассказали в пресс-службе.

По словам полицейских, было установлено, что подозреваемый пришел в дом, в котором когда-то проживал, однако был выселен владельцем за конфликты с соседями. Фигурант возмутился, что в его комнате проживает уже другой муж – отец владельца квартиры, поэтому приказал ему забирать свои вещи и покинуть квартиру. Однако, не получив желаемого, злоумышленник набросился на 61-летнего пенсионера и стал наносить ему многочисленные ушибы руками и ногами. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Суд признал одессита виновным в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего. В ходе досудебного расследования подозреваемый находился под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого. Злоумышленник в Голосеевском районе во время ссоры нанес товарищу смертельное ранение ножом.

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