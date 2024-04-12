Избил охранника железной палкой из-за замечаний: полицейские Киева задержали злоумышленника. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который жестоко избил охранника магазина из-за замечаний. Злоумышленник нанес потерпевшему двадцать ударов металлической палкой и скрылся.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет заключения.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от врачей скорой помощи о том, что неизвестный сильно избил телохранителя одного из супермаркетов Соломенского района.

"Работая на месте происшествия полицейские установили, что потерпевший сделал замечание мужчине, зашедшему в помещение магазина в нетрезвом состоянии. Тот вышел из супермаркета и через час вернулся в магазин с металлической палкой и начал бить ею охранника, нанеся около двадцати ударов, после чего скрылся. Медики диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга", – уточнили в полиции.

Чтобы задержали нападающего правоохранителям понадобились сутки – злоумышленником оказался 52-летний уроженец Донбасса. По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева задержан охранник, подозреваемый в причастности к убийству. Муж ударил ножом в грудь своего начальника из-за замечаний.

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