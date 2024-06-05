Избил бывшую девушку и похитил ее: на Киевщине задержали злоумышленника и его сообщника. Фото и подробности

В Броварах Киевской области мужчина во время ссоры избил бывшую девушку. После этого, он вместе со знакомым похитил ее.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, 3 июня к ним поступило сообщение о похищении 25-летней девушки.

"Полицейские установили, что злоумышленники приехали на собственном авто в многоквартирный дом, в котором проживала девушка, и бывший парень устроил ссору. Мужчина начал наносить удары девушке руками в область лица, головы и туловища. В дальнейшем злоумышленник схватил пострадавшую за одежду и силой вывел из дома и затащил в автомобиль Hyundai. После чего они уехали", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители оперативно установили местонахождение пострадавшей и похитителей они находились по месту жительства 28-летнего парня, который и организовал похищение своей бывшей. Мужчину и его 34-летнего пособия задержали и сообщили им о подозрении по факту похищения человека, совершенного по предварительному сговору группой лиц, сопровождавшееся причинением физических страданий потерпевшей следователями.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали ранее судимого мужчину, который в парке ограбил местную жительницу. Злоумышленник силой отобрал у потерпевшей рюкзак с личными вещами и скрылся.

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